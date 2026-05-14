АвтоВАЗ после единого корпоративного отпуска возобновил работу АвтоВАЗ возобновил работу после корпоративного отпуска

Москва14 мая Вести.После майского единого корпоративного отпуска АвтоВАЗ возобновил работу в полном соответствии с годовым планом, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Ранее сообщалось, что ее сотрудники будут отдыхать 10 дней: с 4 по 13 мая включительно.

АО "Автоваз" ... в полном соответствии с годовым планом возобновил работу после традиционного майского единого корпоративного отпуска говорится в сообщении

При этом отмечается, что в первые дни месяца, с 1 по 13 мая, на заводе велись работы по установке нового оборудования для запуска производства кроссовера Lada Azimut, модернизации линии сборки Lada Niva, текущему ремонту и обслуживанию мощностей.