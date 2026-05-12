КАМАЗ сократил корпоративный отдых с трех до двух недель КАМАЗ сократил корпоративный летний отпуск из-за роста заказов

Москва12 мая Вести.Руководство ПАО "КАМАЗ" проинформировало о пересмотре графика летнего корпоративного отпуска на 2026 год. Об этом сообщается на сайте компании.

Его длительность будет сокращена с трех недель до двух.

Основной этап отдыха сотрудников компании пройдет с 13 по 26 июля говорится в заявлении на сайте ПАО "КАМАЗ"

Там отметили, что решение о корректировке дат корпоративного отпуска было принято на фоне увеличения заказов, связанных с расширением продаж автомобилей нового модельного К5. Спрос на них, подчеркнули в компании, стабильно растет.

ПАО "КАМАЗ" также напомнило, что изначально летний корпоративный отпуск в 2026 году был утвержден на 21 календарный день – с 6 по 26 июля.