Москва12 маяВести.Руководство ПАО "КАМАЗ" проинформировало о пересмотре графика летнего корпоративного отпуска на 2026 год. Об этом сообщается на сайте компании.
Его длительность будет сокращена с трех недель до двух.
Основной этап отдыха сотрудников компании пройдет с 13 по 26 июляговорится в заявлении на сайте ПАО "КАМАЗ"
Там отметили, что решение о корректировке дат корпоративного отпуска было принято на фоне увеличения заказов, связанных с расширением продаж автомобилей нового модельного К5. Спрос на них, подчеркнули в компании, стабильно растет.
ПАО "КАМАЗ" также напомнило, что изначально летний корпоративный отпуск в 2026 году был утвержден на 21 календарный день – с 6 по 26 июля.