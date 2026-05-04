Сотрудников АвтоВАЗа отправили в единый корпоративный отпуск Коллектив АвтоВАЗа ушел в единый корпоративный отпуск до 13 мая

Москва4 мая Вести.Коллектив АО "АвтоВАЗ" с 4 мая находится в едином корпоративном отпуске, который продлится до 13 мая включительно. Об этом сообщил "Интерфаксу" председатель первичной профсоюзной организации предприятия Сергей Зайцев.

По его словам, 14 и 15 мая персонал, не участвующий в модернизации и ремонте оборудования, обеспечении текущей деятельности автопроизводителя и новых проектах, будет отправлен в простой с сохранением заработной платы.

Ранее сообщалось, что во время майских выходных и корпоративного отпуска АвтоВАЗ направит более 530 млн рублей на установку оборудования для запуска производства Lada Azimut, выпуск которого запланирован на III квартал 2026 года, модернизацию линии сборки семейства Lada Niva, а также текущий ремонт и обслуживание основных мощностей и производственных систем.

С 14 мая будут поэтапно запускаться линии, которые не задействованы в текущей модернизации и были остановлены на время корпоративного отпуска. Завершение работ запланировано на 18 мая.

"АвтоВАЗ" изменил план корпоративных отпусков, перенеся дни единого корпоративного отпуска с 29 по 30 декабря на период с 12 по 13 мая. Ранее корпоративный отпуск был объявлен на 4-8 мая. Таким образом, "АвтоВАЗ" удлинит на 7 дней общероссийские майские каникулы.