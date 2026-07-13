Москва13 июлВести.ПАО "КАМАЗ" приостановило выпуск новой продукции на две недели, отправив всех сотрудников в двухнедельный отпуск, сообщил "Интерфакс".
Отпуск продлится до 26 июля, уточнили в агентстве. Первоначально планировалось, что работники будут отдыхать три недели, однако из-за роста заказов на грузовики нового модельного ряда К5 продолжительность отпуска сократили.
В связи с возросшим количеством заказов мы должны сейчас активно работать, поэтому отпуск вместо ранее планировавшихся трех недель составит традиционные две неделирассказал глава предприятия Сергей Когогин
Он также уточнил, что из-за роста заказов руководство организации надеется на высокую динамику продаж во второй половине 2026 года.