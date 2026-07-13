"КАМАЗ" приостановил производство на две недели из-за корпоративного отпуска

"КАМАЗ" приостановил выпуск грузовиков до 27 июля из-за корпоративного отпуска "КАМАЗ" приостановил производство на две недели из-за корпоративного отпуска

Москва13 июл Вести.ПАО "КАМАЗ" приостановило выпуск новой продукции на две недели, отправив всех сотрудников в двухнедельный отпуск, сообщил "Интерфакс".

Отпуск продлится до 26 июля, уточнили в агентстве. Первоначально планировалось, что работники будут отдыхать три недели, однако из-за роста заказов на грузовики нового модельного ряда К5 продолжительность отпуска сократили.

В связи с возросшим количеством заказов мы должны сейчас активно работать, поэтому отпуск вместо ранее планировавшихся трех недель составит традиционные две недели рассказал глава предприятия Сергей Когогин

Он также уточнил, что из-за роста заказов руководство организации надеется на высокую динамику продаж во второй половине 2026 года.