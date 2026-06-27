Москва27 июн Вести.Производитель автомобилей Mercedes-Benz Group AG оставит 90 тысяч своих сотрудников в Германии без ежегодной премии, а также планирует увеличить продолжительность рабочей недели без дополнительной оплаты. Об этом сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на внутренний документ компании.

Ранее агентство Bloomberg передавало, что Mercedes-Benz может ослабить гарантии занятости для сотрудников в рамках дополнительных мер по сокращению расходов.

По данным Handelsblatt, около 90 тысяч наемных работников Mercedes-Benz в Германии могут не получить ежегодные дополнительные выплаты, которые обычно начисляются в июле. В циркулярном письме, на которое ссылается издание, говорится, что в сложной экономической ситуации у работодателя есть возможность перенести такую выплату на более поздний срок или полностью отменить ее. Сейчас Mercedes-Benz планирует произвести выплату только в апреле следующего года, однако компания оставляет за собой право в итоге вообще отказаться от нее.

Как отмечает Handelsblatt, пока неясно, какую сумму Mercedes-Benz сможет сэкономить за счет этой меры. При этом, по оценке газеты, речь может идти более чем о десяти миллионах евро.

Кроме того, руководство компании намерено пойти на более масштабные шаги и в ближайшие недели обсудить с производственным советом возможность увеличения продолжительности рабочего времени без компенсационных выплат. Издание напоминает, что по действующему коллективному трудовому договору сотрудники Mercedes-Benz сейчас работают 35 часов в неделю.

Накануне стало известно, что немецкий автоконцерн Volkswagen намерен в ближайшие годы сократить по всему миру до 100 тысяч рабочих мест.