Bloomberg: BMW сократит несколько тысяч сотрудников в Германии к 2028 году

BMW намерен сократить тысячи сотрудников в Германии к 2028 году Bloomberg: BMW сократит несколько тысяч сотрудников в Германии к 2028 году

Москва29 июл Вести.Немецкий автоконцерн BMW планирует сократить несколько тысяч сотрудников в Германии к концу 2027 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что сокращение происходит в рамках глобальной программы по уменьшению штата примерно на восемь тысяч человек. Ожидается, что основная часть сокращений придется на Германию.

По данным агентства, компания предложит компенсации сотрудникам, которые согласятся уволиться по собственному желанию.

Как отмечает Bloomberg, программа затронет работников подразделений, занимающихся разработками, исследованиями и планированием, а также управленческий персонал. При этом производственные подразделения под сокращения не попадут.

По информации представителя BMW, которого цитирует агентство, программа сокращения персонала стартует в октябре и будет действовать до конца 2027 года.

В мае отчетность компании показала падение чистой прибыли в первом квартале текущего года на 23,1%. В денежном эквиваленте она составила 1,67 миллиарда евро против 2,17 миллиарда евро в I квартале 2025 года.