Rheinische Post: ФРГ к 2036 году ждет дефицит рабочей силы в 4,3 млн человек

Германию к 2036 году ждет дефицит рабочих рук в 4,3 млн человек, пишут СМИ Rheinische Post: ФРГ к 2036 году ждет дефицит рабочей силы в 4,3 млн человек

Москва13 июн Вести.К 2036 году нехватка кадров в Германии приблизится к 4,3 миллиона человек. Об этом свидетельствуют данные Института немецкой экономики (IW), которые приводит газета Rheinische Post.

Отмечается, что IW пересмотрел прогноз дефицита рабочей силы в Германии в сторону значительного ухудшения. Два года назад разрыв между представителями поколения бэби-бумеров, которые собираются уходить на пенсию, и новыми работниками оценивался в два миллиона человек.

Согласно расчетам, в 2036 году этот разрыв составит около 4,3 миллиона работников пишет издание

Причинами называют старение населения, сокращение притока мигрантов и демографический спад. При этом отмечается, что потенциальные мигранты теряют интерес к переезду в Германию из-за экономического спада и проблем на внутреннем рынке труда.

Эксперты немецкого института подчеркивают, что к 2036 году трудоспособного возраста достигнут лишь 9,8 миллиона граждан ФРГ. Этого будет недостаточно для замены выбывающих специалистов.

По данным Федерального статистического ведомства, к 2045 году население страны сократится на 2,9% (до 81,1 миллиона человек), а численность трудоспособного населения уменьшится на 8,3% — до 50,4 миллиона.

Ранее СМИ также сообщали о растущем политическом напряжении в Германии. Газета Bild отмечала, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц в апреле впервые оказался на последнем месте в рейтинге популярности немецких политиков.