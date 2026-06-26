В ФРГ компании намерены сократить еще больше рабочих мест

В Германии заявили о намерении бизнеса сократить еще больше рабочих мест В ФРГ компании намерены сократить еще больше рабочих мест

Москва26 июн Вести.Ситуация с занятостью в Германии остается напряженной, местные компании намерены сократить еще больше рабочих мест. Об этом сообщил Институт экономических исследований в Мюнхене (Ifo).

В Ifo рассказали, что рассчитываемый ими так называемый барометр занятости за месяц упал на 1,6 пункта – с 93,9 в мае до 92,3 в июне.

Рынок труда остается слабым. От устойчивого оживления [рынка труда] Германия сейчас по-прежнему очень далека считает руководитель отдела опросов в Ifo Клаус Вольрабе

Особенно напряженная ситуация складывается в таких сферах, как промышленность, оптово-розничная торговля, сектор услуг и туризм.

Ранее газета Rheinische Post со ссылкой на данные Института немецкой экономики (IW) сообщила, что к 2036 году нехватка кадров в Германии приблизится к 4,3 миллиона человек.