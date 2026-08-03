Москва3 авг Вести.Нынешняя ситуация с бюджетом Германии является катастрофической, страна потеряла лидерство во многих технологических областях. Об этом сообщила министр труда ФРГ Бербель Бас в интервью телеканалу ZDF.

По мнению Бас, на экономику страны влияют продолжающиеся в мире войны.

У нас катастрофическая бюджетная ситуация … У нас больше нет лидерства во многих технологических областях. Китай и другие страны нас обогнали рассказала министр

Ранее председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук рассказал, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц делает ставку на милитаризацию и конфронтацию с Россией, что неизбежно приведет к катастрофе для немецкой экономики.

Между тем, уровень безработицы в Германии поднялся в июле до 6,4% с 6,3% в июне. Таким образом, июльский уровень безработицы стал максимальным с июля 2020 года.