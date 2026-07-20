Москва20 июл Вести.Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук выступил с критикой экономического курса канцлера ФРГ Фридриха Мерца. В авторской статье, опубликованной на сайте организации, политик заявил, что нынешний руководитель Германии делает ставку на милитаризацию и конфронтацию с Россией, что неизбежно приведет к катастрофе для немецкой экономики.

Потомок нациста Мерц реально думает поправить дела страны широкомасштабной войной с Россией, для чего разворачивает ВПК и сворачивает выпуск гражданской продукции, приводя в жизнь известный нацистский лозунг "Пушки вместо масла" написал Медведчук

Он напомнил, что аналогичная политика в преддверии Второй мировой войны привела Германию к полному разорению — "в конечном итоге не было ни масла, ни пушек, а страна лежала в руинах".

Политик подкрепил свои слова тревожными статистическими данными. С 2022 по конец 2025 года промышленное производство в Германии сократилось на 9,5%, а в химической, бумажной, стекольной и металлургической отраслях спад достиг 15,2%. Каждая пятая немецкая компания полностью остановила производство внутри страны, бизнес сворачивается и уходит из ФРГ. Особенно сильно пострадал автопром: глобальные продажи Volkswagen упали на 8,6%, Mercedes-Benz — на 8%, BMW — на 4,9%. На китайском рынке реализация немецких машин сократилась не менее чем на 30%.

Медведчук обратил внимание, что немецкие СМИ умалчивают главную причину — полную потерю российского рынка.

Но почему немецкие журналисты не анализируют, что данные компании на 100% потеряли российский рынок? Более того, в стране уголовно преследуют тех, кто пытается продавать немецкие автомобили и запчасти к ним в Россию подчеркнул он, проводя параллель с довоенной Германией, когда концерн Volkswagen перевели на выпуск военной продукции

Ранее сообщалось, что дед нынешнего канцлера состоял в НСДАП, что, по мнению Медведчука, объясняет "наследственную" тягу Берлина к милитаристским авантюрам.