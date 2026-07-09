Volkswagen может закрыть четыре завода и уволить 50 тысяч человек в ФРГ Spiegel: Volkswagen рассматривает закрытие четырех немецких заводов к 2034 году

Москва9 июл Вести.Немецкий автопроизводитель Volkswagen рассматривает вариант поэтапного закрытия четырех своих заводов на территории ФРГ до 2034 года. Об этом сообщило издание Spiegel со ссылкой на источники внутри компании.

Правление Volkswagen во главе с генеральным директором концерна Оливером Блюме намерено через пять лет прекратить производство на заводах VW в Цвиккау и Эмдене. Завод коммерческих автомобилей в Ганновере должен последовать за ними в 2032 году, а завод Audi в Некарзульме - в 2034 году рассказали изданию собеседники в наблюдательном совете концерна

Тем самым сроки закрытия предприятий смещаются на более раннее время: первоначально запустить этот процесс намеревались в 2032 году. По данным издания, на четырех указанных заводах трудятся порядка 40 тысяч человек. Помимо этого, глава VW планирует ликвидировать 50 тысяч рабочих мест до 2030 года.

По другим данным, сокращения в VW могут достичь 100 тысяч человек. Общий штат концерна составляет порядка 6650 тыс. человек.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в четверг Volkswagen собирается обсудить возможность двукратного увеличения масштабов сокращения рабочих мест в Германии, а также закрытие ряда предприятий ради снижения издержек и повышения глобальной конкурентоспособности компании.