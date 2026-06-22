Половина клиник в Германии могут обанкротиться Каждая вторая клиника в ФРГ на грани банкротства из-за планов экономии властей

Москва22 июн Вести.К 2030 году примерно половина всех клиник в Германии может обанкротиться из-за планов правительства страны по экономии бюджета. Об этом заявил глава Немецкой ассоциации больниц Геральд Гасс в интервью редакционному объединению RND.

Если меры экономии [министра здравоохранения Нины Варкен] будут реализованы в запланированном объеме, то в 2027 году мы потеряем в общей сложности 8% наших доходов... В этом случае к 2030 году 49% всех больниц будут иметь высокую вероятность банкротства. В переводе на простой язык это означает: стоит ожидать, что обанкротится каждая вторая клиника сказал он

По оценкам ассоциации, больницы также будут вынуждены сократить каждое десятое рабочее место в случае реализации планов экономии. Это, отметил Гасс, нанесет серьезный удар по отрасли, которая уже сейчас работает "на пределе возможностей".

Он также уточнил, что ассоциация поддерживает цели реформы, которые включат глубокую специализацию, слияние небольших медицинских учреждений и создание новых структур медицинского обеспечения. Однако перестройка должна проходить организованно и в течение примерно десяти лет, добавил Гасс.

Как ранее сообщала The Wall Street Journal, Германия не может реализовать план по стимулированию экономики из-за бюрократических препятствий. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в свою очередь заявлял, что отставание экономики ФРГ связано с тем, что ее власти принимают "глупые и незаконные решения".