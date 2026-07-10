Бундестаг одобрил меры по сокращению расходов на здравоохранение

В Германии одобрили меры по жесткой экономии в сфере здравоохранение Бундестаг одобрил меры по сокращению расходов на здравоохранение

Москва10 июл Вести.Бундестаг большинством голосов поддержал законопроект, предусматривающий сокращение расходов в сфере здравоохранения. Трансляция заседания велась на сайте парламента.

За принятие документа проголосовали 319 депутатов, против высказались 286 парламентариев, еще четверо воздержались.

Законопроект предусматривает изменения, затрагивающие финансирование врачебных практик, больниц, аптек, фармацевтической отрасли, а также выплат застрахованным гражданам. Отмечается, что меры направлены на стабилизацию взносов в систему обязательного медицинского страхования.

Министр здравоохранения Германии Нина Варкен заявила, что финансовое положение больничных касс остается сложным. По ее словам, без проведения реформ в 2027 году страховые взносы могли бы увеличиться на один процентный пункт.

Все участники системы здравоохранения вносят свой вклад, поскольку все они в долгосрочной перспективе выигрывают от устойчивого финансирования сказала она в ходе заседания

Представители оппозиции выступили против инициативы, заявив, что предлагаемые меры могут привести к банкротству медицинских учреждений, усилению нагрузки на врачей и негативно сказаться на качестве медицинской помощи.

Ранее депутат Бундестага от "Альтернативы для Германии" (АдГ) обвинил канцлера Фридриха Мерца в излишнем спонсировании Киева. В своем заявлении парламентарий подчеркнул, что от этого страдают сами немцы, и назвал Мерца "канцлером Украины".