WSJ: Германия не может потратить $584 млрд на экономику из-за бюрократии

WSJ: у Германии есть средства на экономику, но немцы не умеют тратить деньги WSJ: Германия не может потратить $584 млрд на экономику из-за бюрократии

Москва3 мая Вести.Германия не может реализовать план по стимулированию экономики из-за бюрократических препятствий, пишет The Wall Street Journal.

Принятый в прошлом году в Германии масштабный пакет мер по стимулированию экономики был призван вывести страну – и Европу – из экономической спячки. Проблема: немцы просто не умеют тратить деньги говорится в статье

Большая часть из запланированных на инфраструктурные проекты 584 млрд долларов остается неизрасходованной из-за бюрократических ограничений, созданных "для предотвращения чрезмерных расходов в этой известной своей бережливостью стране".

Запланированные реформы системы соцобеспечения, которые могли бы способствовать росту немецкой экономики, застопорились из-за разногласий в правительстве. Реализация инфраструктурных проектов затягивается из-за обременительных процедур консультаций и судебных разбирательств, отмечается в публикации.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, канцлер ФРГ Фридрих Мерц "окончательно обнулил всего за год" десятки лет развития страны.