Москва26 июн Вести.Отмена строительства крупнейших фрегатов в Германии, на которые уже было потрачено порядка 2 миллиардов евро, является расточительством средств налогоплательщиков страны. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил бывший депутат бундестага от фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) Евгений Шмидт.

Политик напомнил: программа строительства фрегатов F126 была начата еще во времена бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель (в 2009 году). Два миллиарда из 10 заложенных в проект, отметил он, были освоены, однако ни одного фрегата так и не было создано.

Уже столько лет спустя выясняется, что ничего не было построено, два миллиарда из запланированных десяти успешно освоены, а фрегата мы так и не получили. И в итоге сейчас нынешний уже министр обороны Борис Писториус сворачивает весь этот долгострой, потому что, видимо, не имеет никаких шансов реализоваться в настоящих кораблях. И в целом сам проект вот этих современных фрегатов закрывается, будут строить менее объемные суда… Но 2 млрд, можно считать, списаны со счетов и уже не вернутся. Собственно, видно, насколько хозяйственно, насколько рачительно относится правительство Германии к средствам налогоплательщиков сказал Шмидт

По словам экс-депутата, история с недостроенными фрегатами не единственная – аналогичная ситуация возникла и с созданием современного истребителя пятого поколения.

Вроде с французами хотели договориться, многие годы шли переговоры, и в итоге и Макрон, и теперь уже Мерц признают, что совместный истребитель им все-таки не создать. И Германия просто закупает те самые недостроенные или не до конца проверенные американские истребители, не обладая уже своими собственными. То есть сейчас ведутся разговоры о поиске другого европейского партнера, но пока не видно какого-то проблеска сообщил он

Военная отрасль в Германии, добавил политик, не развивается. Зачастую оборудование приобретается у Соединенных Штатов Америки.

Вроде как с другими странами [Германия создает] совместный современный танк, но пока опять-таки, без особых успехов. И все это, конечно же, печально ложится на немецкий бюджет. Как мы знаем, были взяты огромные средства в долг. У нас здесь это называют "специальный фонд", но это никакой не фонд, это средства, которые взяты в долг, которые нужно отдавать на перевооружение, а сама структура закупок очень непрозрачна и очень запутанна. И в конечном итоге зачастую мы покупаем просто новое оборудование военное в Соединенных Штатах вместо того, чтобы развивать собственные ВПК, опять-таки без какого-либо должного контроля добавил политик

Ранее Шмидт рассказал, что в власти Германии пытаются найти средства для помощи Украине под предлогом проведения социальных реформ. Как сообщил экс-депутат, в стране предлагается сократить поддержку людей с инвалидностью.