Политик Шмидт объяснил, почему граждане Германии не хотят войны с Россией Экс-депутат Шмидт: граждане Германии не хотят участвовать в войне против РФ

Москва5 авг Вести.Простые граждане Германии не собираются участвовать в авантюрах, в которые правящие политические элиты пытаются втянуть страну. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" бывший депутат Бундестага ФРГ Евгений Шмидт.

При этом, отметил он, экономика Германии находится в тяжелейшем кризисе.

Страна берет новые долги для того, чтоб закрыть бюджетные дыры. И вот в этой ситуации, конечно же, очень сложно обещать или пытаться каким-то образом еще поддерживать коррумпированный украинский режим. И все это, еще раз повторяю, не находит абсолютно никакого понимания среди простых немецких граждан, среди избирателей. То есть вся эта бункерная риторика, все эти агрессивные выпады, опять-таки заявления о том, что нам нужно готовиться к войне, это все, конечно же, очень серьезно беспокоит простых граждан Германии, которые ни к такой войне вовсе готовиться не собираются и не хотят, поэтому и желающих добровольцев служить в Бундесвере никак не могут собрать пояснил политик

По словам Шмидта, рейтинг правительства бьет антирекорды.

То есть все это показатель того, что простые граждане Германии вовсе не собираются участвовать вот в этих авантюрах, в которые правящие политические элиты пытаются втянуть нашу страну сказал он

Ранее стало известно, что министр труда Германии Бас признала ситуацию с бюджетом страны катастрофической.