Шмидт объяснил, почему автопром Германии перешел на военные заказы Экс-депутат Бундестага объяснил причину перехода автопрома ФРГ на военные заказы

Москва26 июн Вести.Чтобы выпутаться из тяжелого экономического положения, немецкие автопроизводители берутся за военные заказы. Такое мнение озвучил ИС "Вести" экс-депутат Бундестага, член партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт.

Автоконцерны получают заказы за счет заемных средств, уточнил он.

Немецкие автопроизводители находятся в тяжелом экономическом положении… Чтобы не закрыть последние производства, заводы, ищут спасения в военных заказах. И эти военные заказы, возможно, будут получены именно за счет этих заемных средств рассказал Шмидт

Депутат не видит в этой конверсии долгосрочной перспективы для развития собственной автопромышленности.

Когда-то эти заемные деньги закончатся, и государственные военные заказы не будут в том объеме, поэтому это просто, может быть, мелкая передышка перед окончательным крахом всей этой стратегии перехода на зеленые автомобили, которые здесь, к сожалению, так и не были реализованы, и автопроизводители оказались в огромных миллиардных убытках резюмировал Шмидт

Ранее вице-президент национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что немецким автоконцернам в настоящее время выгодно производить оружие, а не автомобили.