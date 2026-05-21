Москва21 мая Вести.Автоконцерны Германии переживают тяжелые времена и видят спасение в "освоении" военных бюджетов ФРГ. Таким мнением с ИС "Вести" поделился вице-президент национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Он процитировал Карла Маркса, вспомнив его слова о том, что "нет преступлений, на которые капиталист не пойдет ради сверхприбыли".

Германские автоконцерны переживают сейчас сложные времена, проблемы начались не сегодня, даже не вчера, лет 10 назад. Американцы нанесли первый удар по немцам, когда инициирован был "Дизельгейт". Мы понимаем, что в таких условиях руководство германских автоконцернов хищно, облизываясь, смотрит на огромные, колоссальные оборонные бюджеты, которые раздуваются год за годом, и мы видим, что они хотят участвовать в творческом освоении этих средств рассказал Шапарин

Ранее вице-президент национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что немецким автоконцернам в настоящее время выгодно производить оружие, а не автомобили. Он объяснил это тем, что военные заказы всегда хорошо и своевременно оплачиваются.