Москва21 мая Вести.У немецких автоконцернов недостаточные продажи, в таких условиях самым выгодным вариантом для них являются военные заказы. Об этом ИС "Вести" рассказал вице-президент национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Он добавил, что контракты с министерством обороны всегда оплачиваются вовремя, а также позволяют компании выйти на торговлю с международными организациями и другими государствами.

Это всегда самые выгодные заказы. Вовремя оплаченные, без рисков, это заказы по контракту фактически с государством или с международными организациями военными. … Автомобилей продается недостаточно. И эти мощности можно переправить на выполнение сторонней, может быть, в какой-то степени непрофильной работы. Если выпускаются грузовики для армии, это вполне себе профильная работа, а вот если начинают выпускаться дроны, то это, конечно, уже замещение типичной продукции для автомобильного предприятия рассказал Хайцеэр

Ранее немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила, что канцлер Фридрих Мерц и его коалиция ведут Германию к катастрофе. Она считает, что еще три года их правления принесли бы стране огромные проблемы.