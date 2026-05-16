В Mercedes-Benz заговорили о выходе на оборонный рынок Глава Mercedes Каллениус допустил выход концерна на оборонный рынок

Москва16 мая Вести.Руководство немецкого автомобильного концерна Mercedes-Benz рассматривает возможность диверсификации бизнеса за счет выхода на рынок продукции военного назначения. Об этом заявил председатель совета директоров компании Ола Каллениус.

Глава компании обосновал потенциальное решение растущей непредсказуемостью глобальной ситуации.

По его мнению, для европейских стран сегодня очевидна необходимость укрепления собственного оборонного потенциала. Каллениус подчеркнул, что возглавляемый им концерн готов оказать содействие в этом процессе, если участие компании будет иметь позитивный эффект.

Промышленные мощности компании позволяют выпускать продукцию в больших масштабах, заключил топ-менеджер в интервью газете Wall Street Journal.

Ранее стало известно, что Mercedes-Benz распродала все свои дилерские центры в Берлине.