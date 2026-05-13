Mercedes-Benz распродала все свои автосалоны в столице Германии

Москва13 мая Вести.Немецкая автомобильная компания Mercedes-Benz продала все своих дилерские центры, расположенных в Берлине, канадскому предпринимателю, владеющему компанией Alpha Auto Group (AAG) Кулдипу Биллану.

Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники в деловых кругах.

В статье говорится, что сделка затронула семь столичных автосалонов, на которых трудятся порядка полутора тысяч сотрудников.

По информации издания, автоконцерн планирует также избавиться от своих дилерских центров в Гамбурге, Мюнхене и в Рурском регионе, что может привести к потере рабочих мест для примерно восьми тысяч человек.

Сотрудникам берлинских представительств Mercedes-Benz уже разосланы уведомления о предстоящей смене собственника. Им предложено сделать выбор между получением денежной компенсации или сохранением трудоустройства сроком на один год. После завершения сделки действующие трудовые договоры будут расторгнуты, а затем заключены новые.

В материале отмечается, что сотрудники берлинских автосалонов на протяжении двух лет предпринимали активные попытки предотвратить продажу, однако их усилия не принесли желаемого результата.

Ранее сообщалось, что ушедшая в 2022 году из России Mercedes-Benz Group подала в Роспатент заявку на защиту авторских прав на бренд. Немецкий концерн подал заявки на регистрацию товарных знаков, написанных латиницей и кириллицей, – Mercedes-Benz и "Мерседес-Бенц".