Военный обозреватель Bild Репке сообщил об уходе их журналистики Военный обозреватель Bild Репке уходит из журналистики ради производства дронов

Москва20 апр Вести.Известный военный эксперт немецкого издания Bild Юлиан Репке уходит из журналистики ради работы на немецко-украинского производителя дронов. Об этом сообщил сам Репке в соцсети X.

Он отметил, что не планирует в ближайшее время называть организацию, куда переходит, из соображений безопасности.

Что ждет впереди – это переход к немецко-украинскому производителю дронов, который работает с 2023 года и входит в число крупнейших поставщиков для Украины сообщил он

По его словам, этот производитель разрабатывает решения, которые существенно способствует в обороне Украины.

Ранее стало известно, что российские средства противовоздушной обороны ликвидировали 274 беспилотника Вооруженных сил Украины за сутки.