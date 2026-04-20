Москва20 апрВести.Известный военный эксперт немецкого издания Bild Юлиан Репке уходит из журналистики ради работы на немецко-украинского производителя дронов. Об этом сообщил сам Репке в соцсети X.
Он отметил, что не планирует в ближайшее время называть организацию, куда переходит, из соображений безопасности.
Что ждет впереди – это переход к немецко-украинскому производителю дронов, который работает с 2023 года и входит в число крупнейших поставщиков для Украинысообщил он
По его словам, этот производитель разрабатывает решения, которые существенно способствует в обороне Украины.
Ранее стало известно, что российские средства противовоздушной обороны ликвидировали 274 беспилотника Вооруженных сил Украины за сутки.