Москва19 апр Вести.У многодетной матери-одиночки пытаются отобрать автомобиль, купленный через цепочку владельцев. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что покупательница Яна ничего не знала о кабальной сделке первого продавца, который стал жертвой аферистов. Она рассказала, что год назад приобрела машину в кредит за 2,8 млн рублей у перекупщика. Автомобиль был оформлен на его тетю – 72-летнюю женщину, но Яну заверили, что все в порядке и переживать не стоит.

Через три месяца Яне неожиданно пришла повестка об отмене сделки. Только на заседании она узнала, что первый владелец Audi – 23-летний Максим – продал авто по "заданию" лже-сотрудников ФСБ и полиции говорится в сообщении

Канал пишет, что мать Максима оказалась юристом и решила вернуть автомобиль сыну.

Химкинский суд принял решение в пользу Яны, но после апелляции в Москве решение отменили и признали первую сделку кабальной. По данным канала, далее суд, скорее всего, применит двустороннюю реституцию и обяжет отдать автомобиль первому владельцу, а он, в свою очередь, должен будет передать деньги по цепочке. Яна при этом опасается, что на пенсионерке процесс приостановится из-за нехватки средств.

В то же время, согласно сообщению, мать Максима объявила машину в розыск как угнанную, а один раз даже попыталась забрать ее силой: при выезде с парковки Яну окружили несколько автомобилей. Вызвали полицию, но сотрудники правоохранительных органов не стали отбирать авто, так как не было решения об изъятии.

Яна планирует подать кассацию, чтобы оставить машину себе. Она рассказала каналу, что автомобиль ей очень нужен, так как она мать троих детей, один из которых еще младенец, а другой имеет ограниченные возможности здоровья.