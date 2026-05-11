Юрист рассказала о вероятной схеме обмана 100 человек в автосалонах Саратова Юрист Кузьмина: автовладельцев в Саратове обманули более чем на 470 млн рублей

Москва11 мая Вести.В Саратове суд рассматривает уголовное дело против сети автосалонов, в котором фигурирует более 100 обманутых автовладельцев. Подробности о предполагаемой схеме действий обвиняемых рассказала в интервью ИС "Вести" юрист Оксана Кузьмина.

Она представляет интересы части потерпевших.

Общая схема мошеннических действий соответствующих лиц, которые перечислены в обвинительном заключении - фамилии, естественно, я не имею права разглашать, - заключалась в том, что под реализацию брали автомобили, и деньги после продажи автомобилей не возвращались тем, кто их привозил в салон. Заключался агентский договор рассказала юрист

Деньги после реализации автомобилей прежним собственникам не отдавали, затягивая время. Владельцам машин говорили, например, что их транспортные средства приобретались другими собственниками в кредит. Были и исключения.

У меня есть доверительница, которой они частично сумму все-таки перечислили и вернули. Но это было сделано после неоднократных звонков и угроз, что мы пойдем в суд отметила Кузьмина

Юрист охарактеризовала действия обвиняемых как введение в заблуждение при наличии умысла завладения чужими денежными средствами. По словам Кузьминой, она защищала интересы доверителей еще на гражданско-правовом этапе возмещения вреда. Затем, когда количество обращений граждан стало резонансным, было заведено уголовное дело.

Уголовное дело было заведено, и начались аресты после большого количества обращений людей, которых обманули. Насколько я знаю, в уголовном деле числится порядка 102 человек [потерпевших]. По моим данным, общий ущерб может превышать 470 миллионов [рублей] сообщила Кузьмина

По некоторым делам решения в пользу потерпевших вынесены еще в порядке гражданско-правового судопроизводства, но денег они пока не получили.

То есть суды вынесли решение в нашу пользу, но компенсаций эти мои доверители еще не получили по причине отсутствия денежных средств на счетах этих организаций. Этих денежных средств на счетах у обвиняемых нет пояснила Кузьмина

Она назвала количество обвиняемых.

В настоящее время в уголовном деле фигурирует 11 человек - арестованных. Это все бывшие сотрудники, менеджеры автосалонов. Они арестованы, несколько человек из них находятся под подпиской о невыезде, какое-то количество находится под стражей. Сейчас судебный процесс. Было оглашено обвинительное заключение, и в настоящее время судья рассматривает ходатайство о возвращении дела прокурору в связи с недостатками в следственных действиях сообщила юрист

Какое-то количество проданных автомобилей уже находятся у новых собственников.

В зависимости от того, когда была проведена сделка, уже есть новые собственники. В каких-то случаях автомобили под арестом, где-то на штрафстоянках, у кого-то они под арестом и введены ограничительные меры на регистрационные действия сообщила Кузьмина

