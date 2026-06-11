В Подмосковье сотрудница автопроката обманула владельцев на 500 млн рублей В Подмосковье владельцы 200 машин оказались втянуты в аферу с автопрокатом

Москва11 июн Вести.В подмосковном прокате автомобилей сотрудница обманула владельцев более 200 машин, причиненный ущерб оценивается в 500 млн рублей. Пострадавший Антон Филиппов в интервью ИС "Вести" рассказал, что аферисткой оказалась его племянница, которая обманула даже семью.

Сотрудница автопроката Анна Билык убеждала клиентов передавать ей машины, якобы, будет сдавать их в аренду, а доходом делиться. Но, получив автомобиль, аферистка закладывала его в ломбард, а деньги присваивала. Некоторых Билык уговорила купить автомобили специально под прокат. Были и китайские легковые машины, и элитные внедорожники. Их тоже потом находили в автоломбардах.

Женщина, проживающая в городе Щелково, используя свое служебное положение, работая в фирме по прокату и сдаче в аренду автомобилей выстроила пирамидальную схему, принимала от граждан денежные средства, в том числе кредитные сообщил адвокат Андрей Откидач

Анна Билык обманула и свою семью. Она уговорила дядю вложиться в развитие ее успешного бизнеса, обещала высокий доход. Родственники поверили, влезли в долги. Теперь дядя написал заявление в полицию.

Мы вложились и потеряли 18 млн рублей… Она всегда была с нами, она – крестная мама моей дочери. Соответственно, я ей доверял на сто процентов поделился Антон Филиппов

По словам пострадавших, их на данных момент уже больше 20 человек, все вместе они передали мошеннице 200 машин, по сути, это целый автопарк. Общий ущерб оценивается не менее чем в 500 млн рублей.

Что касается Анны Билык, ее офис сейчас закрыт, а сама она скрывается. Пострадавшие уверены, есть все основания завести уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере" и просят объявить ее в розыск, чтобы она не успела сбежать из страны с их деньгами.