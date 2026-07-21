Москва21 июл Вести.В городе Щелково Московской области задержана 31-летняя местная жительница, подозреваемая в серии мошенничеств с автомобилями на общую сумму более 39 миллионов рублей, сообщает региональный главк МВД России в мессенджере MAX.

Как сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, в 2025 году женщина предлагала владельцам иномарок сдавать машины в аренду и обещала ежемесячно выплачивать за это доход. В течение первых двух-трех месяцев после заключения договоров женщина исправно перечисляла деньги, а потом переставала выходить на связь.

Находившиеся в ее распоряжении иномарки она по поддельным документам и по заниженной цене перепродавала третьим лицам. Таким образом ей удалось сбыть 12 машин, причем две из них она продала дважды – разным покупателям отметила Петрова

По этим фактам возбуждены 14 уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере. Оперативники нашли шесть похищенных автомобилей, часть из них уже возвратили владельцам.

Задержанная рассказала, что вырученные от продажи иномарок деньги потратила на личные нужды.

Женщину отправили под подписку о невыезде. Расследование продолжается.