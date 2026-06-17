Москва17 июн Вести.Группу мошенников, которая получала потребительские кредиты под залог автомобилей, задержали полицейские Северо-Восточного округа Москвы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России И. В. Волк.

Злоумышленники предоставляли в отделения банков ложные сведения о своей трудовой деятельности. Они получали кредиты, но кредитные обязательства в дальнейшем исполнять не планировали.

Ущерб, причиненный банкам, превышает 30 миллионов рублей говорится в сообщении

Один из мошенников также занимался автобизнесом: подыскивал автомобили и оформлял их на сообщников. Исполнители заключали с банком кредитные договоры, а полученные деньги отдавали кураторам, оставляя себе в качестве вознаграждения от 100 до 200 тысяч рублей.

Полицейские задержали 16 подозреваемых в Московской и Оренбургской областях.

По данным эпизодам следователем УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено восемь уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159.1 УК РФ, которые объединили в одно производство.

Четыре человека заключены под стражу, остальным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.