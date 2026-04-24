В Удмуртии задержаны подозреваемые в хищении бюджетных денежных средств

Троих рецидивистов подозревают в мошенничествах с получением налоговых вычетов В Удмуртии задержаны подозреваемые в хищении бюджетных денежных средств

Москва24 апр Вести.В Удмуртии сотрудники правоохранительных органов задержали троих подозреваемых в серии мошенничеств с получением налоговых вычетов. Подробности сообщает канал МВД России в MAX.

Хищением бюджетных денежных средств занимались ранее судимые 46-летний житель Москвы, а также двое уроженцев Удмуртии 56 и 52 лет. Как пояснили в пресс-службе республиканского МВД, подозреваемые взламывали личные кабинеты налогоплательщиков. Далее они предоставляли в Федеральную налоговую службу заведомо ложные сведения для получения налоговых вычетов за медицинские услуги или приобретенные объекты недвижимости. В действительности покупки не совершались, услуги получены не были.

Денежные выплаты подозреваемые выводили на подконтрольные счета говорится в сообщении

С этой целью мошенники оформляли банковские карты на жителей республики, ведущих асоциальный образ жизни по поддельным паспортам.

Фигурантов задержали по местам проживания. Возбуждены уголовные дела. Общий ущерб от мошеннической схемы составил почти четыре миллиона рублей. Расследование продолжается.