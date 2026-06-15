В Ставропольском крае расследуют дело о мошенничестве с кредитами На Ставрополье раскрыли схему хищения 120 млн через кредиты ИП

Москва15 июн Вести.В Ставропольском крае расследуют дело о масштабном мошенничестве с банковскими кредитами. Группа злоумышленников придумала хитрую схему, чтобы похищать деньги у банков. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По версии следствия, злоумышленники использовали возможности, которые предоставляют реализуемые крупными банками специальные кредитные программы для индивидуальных предпринимателей. По их условиям бизнесменам могут быть выданы займы в размере до 10 млн рублей говорится в сообщении

Мошенники находили людей без постоянной работы — среди них были жители Северо‑Кавказского федерального округа, Ивановской области, Москвы и Подмосковья. Их оформляли как индивидуальных предпринимателей. Чтобы всё выглядело правдоподобно, мошенники создавали видимость того, что по счетам этих ИП проходят большие суммы денег.

Затем злоумышленники подделывали документы, которые подтверждали бы платежеспособность "предпринимателей", и отправляли в банки заявки на кредиты. Банки выдавали займы, а преступники тут же забирали поступившие деньги себе.

Следствие выяснило, что в преступной схеме участвовали 12 человек. За полтора года они провели аферу через 28 заемщиков и в общей сложности похитили около 120 миллионов рублей.

В отношении фигурантов возбуждено 59 уголовных дел о мошенничестве и подделке документов. После получения сведений о том, что преступления совершались в составе преступного сообщества, также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210 УК РФ.