С начала года в Ставропольском крае гражданства РФ лишили 38 человек

На Ставрополье лишили гражданства РФ 38 человек, совершивших преступления С начала года в Ставропольском крае гражданства РФ лишили 38 человек

Москва30 апр Вести.В Ставропольском крае с начала 2026 года лишены гражданства России 38 человек, ранее совершивших преступления. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Так, в апреле российского гражданства был лишен 33-летний мужчина, который после получения гражданства организовал преступное сообщество. Мошенники украли чужое имущество на более чем 28 миллионов рублей. Преступника приговорили к лишению свободы.

Ведется комплексная работа по контролю за соблюдением миграционного законодательства и применению мер по прекращению гражданства РФ в отношении ранее получивших его иностранных граждан, действия которых представляют угрозу общественной безопасности отмечается в сообщении в мессенджере MAX

Как отметили в ведомстве, на данный момент проводятся мероприятия по выдворению лишенных гражданства РФ человек за пределы страны и неразрешению въезжать на ее территорию.