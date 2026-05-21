Житель Пятигорска получил 7,5 лет по делу об организации нелегальной миграции

В Пятигорске осужден участник банды, организовавшей нелегальную миграцию Житель Пятигорска получил 7,5 лет по делу об организации нелегальной миграции

Москва21 мая Вести.На Пятигорске на 7,5 лет колонии осужден участник банды, организовавшей нелегальную миграцию на территории региона. Об этом сообщает прокуратура Ставрополья.

В Пятигорске осудили участника преступного сообщества, организовавшего незаконную миграцию… Суд приговорил подсудимого к 7 годам 6 месяцам лишения свободы говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По данным следствия, всего с 2022-го по 2024 год благодаря членам группы в стране незаконно находились 659 иностранцев. Преступники помогали им в оформлении различных документов, например, об отсутствии заболеваний и знании русского языка, и предоставляли фиктивные трудовые договоры.

Непосредственно подсудимый совместно с иными лицами организовал незаконное пребывание 32 иностранных граждан на территории РФ, а также за денежное вознаграждение оказал помощь 2 иностранцам в подготовке уведомлений об осуществлении трудовой деятельности путем предоставления фиктивных трудовых договоров указывает надзорный орган

Отбывать наказание фигурант будет в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.