Москва21 маяВести.На Пятигорске на 7,5 лет колонии осужден участник банды, организовавшей нелегальную миграцию на территории региона. Об этом сообщает прокуратура Ставрополья.
В Пятигорске осудили участника преступного сообщества, организовавшего незаконную миграцию… Суд приговорил подсудимого к 7 годам 6 месяцам лишения свободыговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
По данным следствия, всего с 2022-го по 2024 год благодаря членам группы в стране незаконно находились 659 иностранцев. Преступники помогали им в оформлении различных документов, например, об отсутствии заболеваний и знании русского языка, и предоставляли фиктивные трудовые договоры.
Непосредственно подсудимый совместно с иными лицами организовал незаконное пребывание 32 иностранных граждан на территории РФ, а также за денежное вознаграждение оказал помощь 2 иностранцам в подготовке уведомлений об осуществлении трудовой деятельности путем предоставления фиктивных трудовых договоровуказывает надзорный орган
Отбывать наказание фигурант будет в колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.