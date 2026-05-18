Столичный юрист пойдет под суд в Ставрополе за мошенничество на 10 млн руб.

В Ставрополе будут судить юриста по делу о мошенничестве на 10 млн рублей

Москва18 мая Вести.В Ставрополе перед судом предстанет московский юрист, обвиняемый в хищении у клиента 10 миллионов рублей. Об этом сообщили в МВД России.

По данным следствия, в 2019 году юрист пообещал жителю Ставрополя помочь избежать уголовной ответственности по делу о покушении на мошенничество. Он заявил, что обладает влиятельными связями в силовых структурах. За свои услуги юрист запросил 10 миллионов рублей.

Прибыв в Ставрополь и получив деньги, юрист не сделал ничего, чтобы помочь клиенту, и фактически не имел такой возможности. В результате ставропольчанина осудили сказано в сообщении

Осужденный, отбывая наказание и после освобождения, требовал деньги обратно. Не получив их, он обратился в полицию с заявлением о мошенничестве.

В ходе расследования обвиняемый признал, что завладел деньгами обманным путем и не собирался выполнять обещание.

Расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд.