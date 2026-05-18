Москва18 маяВести.В Ставрополе перед судом предстанет московский юрист, обвиняемый в хищении у клиента 10 миллионов рублей. Об этом сообщили в МВД России.
По данным следствия, в 2019 году юрист пообещал жителю Ставрополя помочь избежать уголовной ответственности по делу о покушении на мошенничество. Он заявил, что обладает влиятельными связями в силовых структурах. За свои услуги юрист запросил 10 миллионов рублей.
Прибыв в Ставрополь и получив деньги, юрист не сделал ничего, чтобы помочь клиенту, и фактически не имел такой возможности. В результате ставропольчанина осудилисказано в сообщении
Осужденный, отбывая наказание и после освобождения, требовал деньги обратно. Не получив их, он обратился в полицию с заявлением о мошенничестве.
В ходе расследования обвиняемый признал, что завладел деньгами обманным путем и не собирался выполнять обещание.
Расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд.