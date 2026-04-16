Москва16 апрВести.Петропавловск-Камчатский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела о хищении почти 55 млн рублей при строительстве дороги, сообщила пресс-служба инстанции в мессенджере MAX.
Сорокалетний предприниматель обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения.
По версии следствия, в 2023 году обвиняемый, являясь генеральным директором коммерческой организации, не намереваясь исполнять работы по реконструкции участка автомобильной дороги между двумя густонаселенными микрорайонами "Горизонт" и "Северо-Восток" в городе Петропавловске-Камчатском, совершил хищение выданного ему аванса по муниципальному контракту в размере почти 55 млн рублейотметили в пресс-службе
Там также уточнили, что полученными деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению.
Подсудимому грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет.