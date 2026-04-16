Дело о хищении 55 млн рублей при строительстве дороги рассматривают на Камчатке

Суд на Камчатке начал рассматривать дело о хищении при строительстве дороги Дело о хищении 55 млн рублей при строительстве дороги рассматривают на Камчатке

Москва16 апр Вести.Петропавловск-Камчатский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела о хищении почти 55 млн рублей при строительстве дороги, сообщила пресс-служба инстанции в мессенджере MAX.

Сорокалетний предприниматель обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения.

По версии следствия, в 2023 году обвиняемый, являясь генеральным директором коммерческой организации, не намереваясь исполнять работы по реконструкции участка автомобильной дороги между двумя густонаселенными микрорайонами "Горизонт" и "Северо-Восток" в городе Петропавловске-Камчатском, совершил хищение выданного ему аванса по муниципальному контракту в размере почти 55 млн рублей отметили в пресс-службе

Там также уточнили, что полученными деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению.

Подсудимому грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет.