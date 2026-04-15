Инженера на Камчатке будут судить за посредничество во взятке в 9 млн рублей

Москва15 апр Вести.Прокуратура Камчатского края подготовила обвинительное заключение по делу бывшего ведущего инженера на Камчатке о посредничестве во взятке, сообщается в канале надзорного органа в MAX.

Мужчина действовал по указанию своего руководителя, представляющего заказчика по контракту на благоустройство сквера в Петропавловске-Камчатском, и передал подрядчику требование об откате в виде 2% стоимости контракта. За это сторона заказчика обещала менее тщательно проверять работу.

Коммерсант, согласившись на данные условия, в период с августа 2024 года по февраль 2025 года передал частями через обвиняемого более 9 миллионов рублей сообщили в прокуратуре

Взяткодатель сотрудничает со следствием, его уголовное преследование прекращено. Расследование против взяткополучателя продолжается, а дело посредника рассмотрит Петропавловск-Камчатский городской суд.