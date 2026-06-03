Москва3 июнВести.Елизовский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего строителю, он обвиняется в мошенничестве, сообщается в MAX-канале прокуратуры Камчатского края.
Судом установлено, что в октябре 2025 года фигурант заключил с потерпевшим договор на строительные работы на даче. Позиционируя себя как опытного строителя, он убедил заказчика внести предоплату на покупку стройматериалов в размере 345 тысяч рублей из 450 тысяч. Месяц "строитель" уклонялся от работы, придумывая разные причины, а затем вбил сваи на объекте и снова пропал.
Фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с аналогичным испытательным срокомотмечается в сообщении
В качестве возмещения материального ущерба осужденный выполнил ранее взятые на себя обязательства по указанным в договоре работам. Приговор не вступил в законную силу.