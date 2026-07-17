Москва17 июлВести.Риелтор 27 лет предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве с недвижимостью, сообщила пресс-служба СУ СК России по Сахалинской области в мессенджере МАХ.
Молодой человек работал в риелторской компании, продававшей участки в садоводческом товариществе.
В начале прошлого года на объявления откликнулись двое граждан – жительница Охи и мужчина из Нарткалы. Воспользовавшись доверием клиентов, риелтор убедил их перечислить оплату напрямую, пообещав за это скидку и выгодную рассрочку. Покупатели согласились с его условиями и перевели 850 тысяч рублей на банковский счет отца злоумышленника. При этом родственник не знал о криминальных планах своего сынаотметили в пресс-службе
Потерпевшие пытались узнать о ходе сделок, однако мужчина переносил сроки, а позже перестал выходить на связь. Выяснилось, что выполнять обязательства аферист не собирался, а полученные денежные средства потратил на личные нужды.
Фигурант был задержан сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области. В ходе предварительного следствия он частично возместил пострадавшим материальный ущерб.