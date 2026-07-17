Риелтор на Сахалине обманул двух покупателей, взяв оплату за участки себе

Обманувший двух покупателей земли риелтор пойдет под суд на Сахалине Риелтор на Сахалине обманул двух покупателей, взяв оплату за участки себе

Москва17 июл Вести.Риелтор 27 лет предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве с недвижимостью, сообщила пресс-служба СУ СК России по Сахалинской области в мессенджере МАХ.

Молодой человек работал в риелторской компании, продававшей участки в садоводческом товариществе.

В начале прошлого года на объявления откликнулись двое граждан – жительница Охи и мужчина из Нарткалы. Воспользовавшись доверием клиентов, риелтор убедил их перечислить оплату напрямую, пообещав за это скидку и выгодную рассрочку. Покупатели согласились с его условиями и перевели 850 тысяч рублей на банковский счет отца злоумышленника. При этом родственник не знал о криминальных планах своего сына отметили в пресс-службе

Потерпевшие пытались узнать о ходе сделок, однако мужчина переносил сроки, а позже перестал выходить на связь. Выяснилось, что выполнять обязательства аферист не собирался, а полученные денежные средства потратил на личные нужды.

Фигурант был задержан сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области. В ходе предварительного следствия он частично возместил пострадавшим материальный ущерб.