Самозанятый из Иркутской области получил срок за мошенничество с соцконтрактом Житель Иркутской области осужден за мошенничество при заключении соцконтракта

Москва3 июн Вести.Саянский городской суд вынес приговор в отношении 22-летнего местного жителя, он признан виновным в мошенничестве при получении выплат, сообщается в MAX-канале прокуратуры Иркутской области.

Установлено, что в апреле 2025 года самозанятый житель Саянска обратился в управление соцзащиты с заявлением о предоставлении государственной социальной помощи на ремонт и отделку помещений. 30 апреля 2025 года с мужчиной был заключен социальный контракт на сумму 350 тысяч рублей. Однако, бизнесмен перечисленные деньги растратил на личные нужды и предоставил фиктивные отчетные документы. Бюджету региону был причинен ущерб в крупном размере. Осужденный вину в преступлении полностью признал.

Подсудимому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год отмечается в сообщении

Кроме того, он возместит причиненный ущерб в размере 350 тысяч рублей.