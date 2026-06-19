Житель Красноярского края обманным путем получил соцвыплаты 350 тысяч рублей МВД: житель Красноярского края осужден за мошенничество при получении соцвыплаты

Москва19 июн Вести.В Канске Красноярского края осужден 39-летний мужчина, уличенный полицией в мошенничестве при получении соцвыплаты, сообщается в MAX-канале МВД региона.

Установлено, что осужденный обманным путем в рамках госпрограммы похитил почти 350 тысяч рублей на реализацию мероприятий социального контракта для индивидуальных предпринимателей. Законных оснований на получение единовременной выплаты у него не было.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении выплат. Суд признал жителя Канска виновным и приговорил его к штрафу в размере 150 тысяч рублей отмечается в сообщении

Причиненный им ущерб потерпевшей возмещен.