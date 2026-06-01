Похитившие свыше 6,6 млн из Пенсионного фонда получили сроки 4 и 6 лет условно

Москва1 июн Вести.Сотрудники потребительского кооператива "Центр сбережения и кредиты", Артур Макаров и Наталья Версаль, получили условный срок за мошенничество с социальными выплатами. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

С 2018 года по 2020 год, действуя в составе организованной группы вместе с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, совершили хищение денежных средств, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в органы Пенсионного Фонда Российской Федерации говорится в сообщении ведомства

Обвиняемые похитили больше 6,6 млн рублей, которые предназначались для господдержки семей с детьми.

Суд приговорил Макарова к 6 годам условно (с испытательным сроком 6 лет), а Версаль — к 4 годам условно (с испытательным сроком 4 года). Кроме того, суд полностью удовлетворил иски потерпевшей стороны — с осужденных взыщут всю похищенную сумму.