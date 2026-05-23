Москва23 мая Вести.Максимальным наказанием для жительницы Воронежа, которая стала фигурантом дела о мошенничестве из-за сокрытия 168 рублей дохода для получения соцконтракта, может стать лишение свободы на 6 лет, сообщил ТАСС адвокат Денис Гончаров.

Ранее глава Следкома РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о мошенничестве при получении выплат жительницы Воронежа. Ей был одобрен социальный контракт на открытие кабинета по наращиванию ресниц. Условие контракта - доход не выше 13 444 рублей в месяц. Но сумма была превышена за три месяца на 168 рублей.

Наказание за мошенничество в сфере выплат - от штрафа 100 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом до 80 тысяч рублей рассказал собеседник агентства

По словам юриста, если женщина не была ранее судима, при наличии хороших характеристик и других смягчающих факторов, суд может рассматривать наименее строгое наказание.