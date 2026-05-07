В Видном жену хотят посадить после мужа за дачу взятки для замены тюрьмы на СВО

Жительницу Видного обвиняют во взятке для отправки мужа на СВО вместо тюрьмы В Видном жену хотят посадить после мужа за дачу взятки для замены тюрьмы на СВО

Москва7 мая Вести.Жительница подмосковного города Видное может оказаться в тюрьме вслед за мужем после того, как тот дал взятку. Об этом сообщает "Коммерсант".

Следствие уверяет, что в коррупционной схеме участвовала и женщина - посредством взятки та хотела добиться отправки в тюрьму своего соседа, который обманул их семью на 35 миллионов рублей. Эти деньги ее муж заплатил за возможность замены тюрьмы на отправку в зону СВО.

Однако тот, несмотря на предоставленные гарантии, ничего не сделал после получения крупной суммы. Он обещал свою помощь из-за имеющихся у него связей с силовиками.

В результате обвиняемого мужчину лишили свободы на 7,5 лет. Женщина же после этого добилась задержания мошенника. Было возбуждено дело.

Но вместе с этим и ей также вменили участие в коррупционной схеме. Она это отрицает, ссылаясь на то, что деньги соседу передавал ее муж.

Адвокат женщины настаивает, что в действиях ее подзащитной состава преступления нет.