В Москве задержали подозреваемую в серии краж ювелирных украшений

Москва1 июн Вести.Жительнице подмосковного Видного грозит до 6 лет лишения свободы, она проходит подозреваемой в совершении серии краж ювелирных изделий. Об этом сообщает официальный канал московской полиции.

В ее отношении возбуждены уголовные дела по ч. 1 и ч. 3 ст. 158 УК РФ – "Кража".

Сотрудники уголовного розыска Пресненского района задержали 32-летнюю жительницу Видного, ее подозревают в кражах из ювелирных салонов говорится в MAX

Отмечается, что женщина под видом покупательницы просила показать ей украшения для примерки. После этого она их прятала в карманы.

Суммарный ущерб от ее действий составил порядка 350 000 рублей.