В Подмосковье полицейского обвиняют в краже ювелирных изделий на 4 млн рублей

Москва23 апр Вести.В Московской области Пушкинский суд избрал меру пресечения оперуполномоченному УМВД РФ, которого обвиняют в краже ювелирных изделий на 4 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции региона.

Суд избрал Ткачеву Е.О. меру пресечения в виде запрета определенных действий на 27 суток до 17 мая 2026 года говорится в сообщении

По материалам следствия, было установлено, что сотрудник полиции тайно похитил изъятые в рамках расследования одного уголовного дела ювелирные изделия. 14 апреля 2026 года похищенное имущество обнаружили при осмотре его автомобиля.