Москва23 апрВести.В Московской области Пушкинский суд избрал меру пресечения оперуполномоченному УМВД РФ, которого обвиняют в краже ювелирных изделий на 4 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции региона.
Суд избрал Ткачеву Е.О. меру пресечения в виде запрета определенных действий на 27 суток до 17 мая 2026 годаговорится в сообщении
По материалам следствия, было установлено, что сотрудник полиции тайно похитил изъятые в рамках расследования одного уголовного дела ювелирные изделия. 14 апреля 2026 года похищенное имущество обнаружили при осмотре его автомобиля.