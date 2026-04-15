Семь фигурантов в Свердловской области украли шлам с золотом на 40 млн рублей

Арестованы обвиняемые в краже шлама с золотом на 40 млн в Свердловской области Семь фигурантов в Свердловской области украли шлам с золотом на 40 млн рублей

Москва15 апр Вести.Суд избрал меру пресечения фигурантам дела о краже шлама с драгоценным металлом, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Верхнепышминский городской суд отправил под арест семь человек: Юрия Юрина, Марию Беленеву, Дениса Смирнова, Тимура Гилева, Андрея Парамонова, Андрея Григорчука и Алексея Макарова.

Они пробудут под стражей как минимум до 12 июня текущего года.

Указанные лица, в составе организованной группы, в апреле 2026 года похитили с территории АО "Уралэлектромедь" продукцию шлама, содержащего драгоценный металл — золото говорится в заявлении

Стоимость похищенного оценивается на сумму свыше 40 миллионов рублей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Действия фигурантов квалифицировали по статье УК РФ о краже.