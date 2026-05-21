В Челябинской области задержаны 55 человек, похитивших 60 млн рублей из соцфонда

Москва21 мая Вести.В Челябинской области задержаны 55 участников преступного сообщества, похитивших более 60 млн рублей из социального фонда РФ, по данному факту возбуждены 29 уголовных дел. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Предварительно, в состав криминальной организации входили индивидуальные предприниматели и представители коммерческих организаций. Злоумышленники искали лиц с ограниченными возможностями и вовлекали их в противоправную деятельность. Они также изготавливали фиктивные первичные документы о самостоятельной покупке технических средств реабилитации.

Эти документы предоставлялись в структурные подразделения региональных отделений Социального фонда России для получения компенсационных выплат. Полученные денежные средства передавались организаторам и координаторам противоправной деятельности для последующего распределения между соучастниками. Установленная сумма ущерба составляет более 60 млн рублей написала Волк в своем канале в мессенджере MAX

Возбуждено 29 уголовных дел по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц в крупном размере). В отношении организаторов возбуждено дело по ч. 1 ст. 210 УК РФ (Создание преступного сообщества/организации).

Деятельность преступного сообщества была пресечена сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и ГУ МВД России по Челябинской области