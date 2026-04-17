Более 1,5 кг золотого концентрата похитили двое фигурантов на Чукотке Двое фигурантов подозреваются в краже 1,6 кг золотого концентрата на Чукотке

Москва17 апр Вести.Житель города Билибино и бывший работник месторождения в Билибинском районе подозреваются в зависимости от роли в краже в особо крупном размере и незаконной перевозке драгметаллов в крупном размере, совершенной организованной группой, сообщила пресс-служба СУ СКР по Чукотскому АО в мессенджере MAX.

Следствие считает, что в период с декабря 2022 по июль 2024 года сотрудник золотодобывающего предприятия похитил золотосодержащий концентрат общей массой порядка 1,6 кг. На момент совершения преступления стоимость похищенного превышала 10,8 млн рублей. Золото мужчина спрятал в тайнике на территории месторождения.

В период с июля 2024 года по февраль 2026 года подозреваемый решил организовать перевозку похищенного концентрата для последующего сбыта, для чего привлек двух знакомых, создав организованную группу и распределив между участниками преступные роли отметили в пресс-службе

Один из привлеченных знакомых связался с правоохранительными органами, после чего под их контролем изъял похищенное золото из тайника и привез его в аэропорт Кепервеем, где его должен был получить второй участник, чтобы продолжить перевозку.

В апреле 2026 правоохранители пресекли деятельность организованной группы. Золотосодержащий концентрат массой около 1,6 кг и стоимостью более 19 млн рублей изъят из незаконного оборота.

Ведется следствие.