Москва17 апрВести.Житель города Билибино и бывший работник месторождения в Билибинском районе подозреваются в зависимости от роли в краже в особо крупном размере и незаконной перевозке драгметаллов в крупном размере, совершенной организованной группой, сообщила пресс-служба СУ СКР по Чукотскому АО в мессенджере MAX.
Следствие считает, что в период с декабря 2022 по июль 2024 года сотрудник золотодобывающего предприятия похитил золотосодержащий концентрат общей массой порядка 1,6 кг. На момент совершения преступления стоимость похищенного превышала 10,8 млн рублей. Золото мужчина спрятал в тайнике на территории месторождения.
В период с июля 2024 года по февраль 2026 года подозреваемый решил организовать перевозку похищенного концентрата для последующего сбыта, для чего привлек двух знакомых, создав организованную группу и распределив между участниками преступные ролиотметили в пресс-службе
Один из привлеченных знакомых связался с правоохранительными органами, после чего под их контролем изъял похищенное золото из тайника и привез его в аэропорт Кепервеем, где его должен был получить второй участник, чтобы продолжить перевозку.
В апреле 2026 правоохранители пресекли деятельность организованной группы. Золотосодержащий концентрат массой около 1,6 кг и стоимостью более 19 млн рублей изъят из незаконного оборота.
Ведется следствие.