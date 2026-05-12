Задержан москвич, похитивший бриллиантовое колье стоимостью 200 тыс. долларов

Москва12 мая Вести.За мошенничество в особо крупном размере задержан 47-летний мужчина. Он обвиняется в краже дорогого колье, выполненного из платины с бриллиантами, сообщает московская прокуратура. Стоимость украшения оценивается в 9,4 млн рублей (примерно 200 тысяч долларов США).

Обвиняемый нашел объявление о продаже колье в интернете и для его покупки использовал фальшивые деньги.

Решив завладеть этим ювелирным изделием, он, используя муляж денежных средств в вакуумной упаковке и паспорт, бланк которого являлся недействительным, введя в заблуждение потерпевшую относительно своих истинных намерений, похитил колье отмечается в мессенджере MAX

Мужчина был задержан при попытке сбыть украшение в одном из столичных ломбардов. Сейчас прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело направлено в суд.