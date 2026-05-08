Москва8 маяВести.В Москве правоохранители задержали подозреваемого в похищении колье стоимостью около 10 млн рублей. Подробности в MAX сообщил канал столичной полиции.
56-летняя потерпевшая рассказала, что искала покупателя, чтобы продать украшение. Один из знакомых встретился с ней, забрал колье, оставив взамен пакет с деньгами.
В пакете оказались фальшивые купюры "банка приколов" (похожи на сувенирные)говорится в сообщении
Подозреваемого задержали в Подсосенском переулке Басманного района. Уголовно дело возбуждено по статье мошенничество. Колье вернули хозяйке. Фигурант отправлен под домашний арест.