На Сахалине раскрыли кражу часов и украшений на 10 миллионов рублей Уголовное дело о краже ценностей возбуждено на Сахалине

Москва27 июл Вести.В полицию Сахалина обратилась 25‑летняя жительница, у которой из сейфа в частном доме пропали ценности: наручные часы за 8 млн рублей и два кольца с бриллиантами, стоившие около 2 млн рублей. Об этом сообщает УМВД России по Сахалинской области.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции восстановили картину происшествия и установили личность домушника. Им оказался ранее судимый 37-летний житель Москвы, который приходится пасынком покойному отцу заявительницы говорится в сообщении

Мужчина прилетел на Сахалин на похороны родственника. В нетрезвом состоянии он разбил окно и проник в дом. Ему был известен пароль от одного из сейфов — он открыл его и забрал ценности. Утром мужчина купил билет и улетел обратно в Москву. Однако скрыться не удалось: сахалинские полицейские быстро вышли на след. Поняв, что его все равно задержат, мужчина сам пришёл в полицию, признался в краже и вернул все украденное владелице.

Сейчас против него возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Суд отправил подозреваемого под домашний арест. Расследование продолжается.