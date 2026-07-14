В ЕАО задержан подозреваемый в краже имущества и денег с банковского счета Полиция ЕАО задержала подозреваемого в краже и хищении денег с банковского счета

Москва14 июл Вести.В Смидовичском районе ЕАО полицейские задержали 38-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя, он подозревается в совершении кражи и хищении денежных средств с банковской карты, сообщается в MAX-канале МВД региона.

Установлено, что фигурант находился в гостях у знакомых и выпивал с ними. Когда хозяева уснули, мужчина похитил два ноутбука, фотоаппарат и два мобильных телефона. Через мобильное приложение в похищенном гаджете он получил доступ к банковскому счету потерпевшей и перевел на свой счет почти 13 тысяч рублей. После чего скрылся в Хабаровск, где продал два ноутбука за пять тысяч рублей.

Задержанный признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело о причинении значительного ущерба гражданину и краже с банковского счета говорится в сообщении

Полицейские принимают все меры по возвращению похищенного имущества законным владельцам.